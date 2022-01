Sprachlos in Irland: Kritik zum ARD-Film mit Andrea Sawatzki

Mangels Alternativen hat sich Connie für einen Intensiv-Kurs samt Bed & Breakfast in Irland entschieden. Doch kaum ist sie angekommen, folgt der Schock: Statt in einem gemütlichen Gasthaus soll Connie in einem Bestattungsunternehmen hausen, das ihre quirlige Sprachlehrerin Gillian (Claire O'Donovan) hauptberuflich betreibt. Was auf den ersten Blick arg konstruiert wirkt, scheint auf den zweiten durchaus normal für die Grüne Insel zu sein – jedenfalls wenn man dem zweiten Hauptdarsteller des Films, Götz Schubert, glaubt: "Den Iren merkt man an, dass sie sich ihren Lebensstandard hart erkämpfen mussten, dass ihnen nichts geschenkt wurde und dass sie dennoch fest mit beiden Beinen auf der Erde stehen", erklärt der 58-Jährige. "Auch unser Film erzählt etwas von diesem starken Willen der Menschen, das Leben in den Griff zu bekommen und Hürden zu meistern. Wo sonst würde man eine Sprachschule finden, die in einem Beerdigungsinstitut untergebracht ist?"