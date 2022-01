Costa Concordia: Sky-Doku zeigt die "Chronik einer Katastrophe"

Das beinahe quer im Wasser liegende Kreuzfahrtschiff mit dem gelb-schwarzen Schornstein gehört zu den ikonografischen Fotos des letzten Jahrzehnts. Am 13. Januar 2012 sank das Kreuzfahrschiff Costa Concordia, weil es nur 100 Meter entfernt von der italienischen Insel Giglio einen Felsen rammte. Die Bordwand des Schiffes wurde über etwa 70 Meter aufgerissen. 32 Menschen kamen im Zuge des Unglücks ums Leben. Exakt zehn Jahre nach der Katastrophe zeigt Sky Documentaries "Costa Concordia – Chronik einer Katastrophe", die 90-minütige Aufarbeitung der Unglücksnacht.

Der Film ist eine deutsch-italienische Koproduktion, die sich auf eine minutiöse Darstellung der Katastrophe an sich konzentriert. Den Prozess und die komplexe Aufarbeitung des Falles, der viel mit juristischen Feinheiten und Winkelzügen zu tun hat, hält der Film (Produzent: Till Derenbach, Regie: Michael Mueller) eher knapp.

Um das Geschehen plastisch zu machen, verwendet die Dokumentation mit zunehmender Sogwirkung drei stilistische Mittel: die Schilderungen von Augenzeugen des Unglücks, Amateuraufnahmen von Passagieren und Rettungsteams während der Unglücksnacht und Reenactment, also nachgestellte Szenen, die vor allem die Szenen auf der Brücke rund um den bald als Hauptschuldigen identifizierten Kapitän Francesco Schettino betreffen. Im Mix gelingt so ein durchaus an die Nieren gehendes Minutenprotokoll des Geschehens.