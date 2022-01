Andrea Sawatzki: "Im Grunde müssten die Iren alle über Hundert werden"

Andrea Sawatzki spielt im ARD-Film "Sprachlos in Irland" die Perfektionistin Connie, die eigentlich alles kann – außer Englisch. Bei einem zweiwöchigen Intensivkurs in Irland muss sie nicht nur mit der Sprache, sondern vor allem mit ihrem Mitschüler, dem lebenslustigen Tom-Jones-Imitator Max (Götz Schubert), kämpfen. Im Interview spricht Andrea Sawatzki über ihre eigenen Erfahrungen mit Sprachkursen und ihr eProjekte 2022.

Ich lerne seit mehreren Jahren Spanisch. Das Problem bei mir ist, dass ich, sobald ich auf echte Spanier treffe, sofort in eine Art Kontrollzwang verfalle. Ich möchte dann meine Sätze möglichst richtig formulieren, was dazu führt, dass ich meinen sorgsam zurechtgelegten Satz erst zum Besten geben kann, wenn das Gespräch eine Wendung genommen hat.

Ja, mehrmals. Für Englisch. Einmal war ich als Jugendliche in Torquay bei einer Gastfamilie. Das war super. Ich war mit einer Freundin dort und wir haben die Diskothek in Torqwuay unsicher gemacht, oder es uns zumindest eingebildet. Das englische Essen fand ich super. Zum Frühstück gab es Baked beans auf Toast und zum Nachtisch abends Kompott mit viel clotted cream drauf. Abgesehen von der Disco und dem Essen habe ich, glaube ich, auch ganz gute Fortschritte im Englischen gemacht.

Ich habe die Zeit in Irland sehr genossen. Ich liebe die irische Landschaft, die verschiedenen Grüntöne der Wiesen, auf denen glückliche grossäugige Kühe grasten, die Meeresbrandung. Bei Ebbe gab es immer kleine Pools in den Felsen, aus denen das Meer nicht abfloss, da konnte man herrlich drin baden ohne Gefahr zu laufen, von der Strömung fortgerissen zu werden. Die Iren sind die kälteunempfindlichsten Menschen, die ich je erlebt habe. Ich hatte das Gefühl, je kälter es wurde, um so weniger hatten sie an. Sie gehen übrigens auch bei Minustemperaturen ins Meer. Das ist eine Art Volkssport, sogar die Kinder machen da schon mit. Im Grunde müssten die Iren alle über Hundert werden, so, wie sie ihren Kreislauf trainieren. Auch sind sie super offen und herzlich, lieben es, zu feiern und zu singen, haben unglaublichen Humor. Ich fand es herrlich dort.