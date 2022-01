"Star Trek: Picard": Über 50 Corona-Fälle am Set

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Serie "Star Trek: Picard" mussten bereits am ersten Tag nach der Weihnachtspause wieder abgebrochen werden. Wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet, sind am Montag mehr als 50 Mitarbeiter der Produktion positiv auf Covid-19 getestet worden. Insgesamt 450 Angestellte gibt es am Set - es handelt sich um eine der größten TV-Crews überhaupt. Ob unter den Infizierten auch Schauspieler der Serie sind, ist nicht bekannt. Hauptdarsteller Patrick Stewart (81) alias Captain Jean-Luc Picard soll laut "Deadline" nicht betroffen sein.