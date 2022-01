ARTE-Porträt über Patti Smith: Poesie und Punk

Egal, ob Poetin oder Rocksängerin, ob Galionsfigur der 70er-Jahre-Frauenbewegung oder liebende zweifache Mutter: Diese Frau hat viele Facetten, teils erzeugen sie Widersprüche. Doch in jeder Facette steckt ihre ganze Leidenschaft. Patti Smith trägt den Beinamen "Godmother of Punk" nicht zu Unrecht, schließlich handelt es sich bei der Rock-Diva auch um eine Königin der Provokation. Doch die Kultur-Ikone ist so viel mehr als das, und sie schuf ihre ganz eigene Legende. Die ARTE-Dokumentation "Patti Smith: Poesie und Punk" von Sophie Peyrard und Anne Cutaia widmet sich einer Künstlerin, die das Wort schätzte und als Rockmusikerin neue Maßstäbe setzte – garniert von seltenen Archivaufnahmen und Konzertmitschnitten.

Die Doku verfolgt Patti Smiths Lebensweg ab ihrer Geburt 1946 in Chicago. Aufgewachsen in New Jersey zog es sie mit 20 Jahren ins pulsierende Manhattan, wo sie den Traum von der Künstler-Karriere verwirklichen wollte. Ihre große Passion galt dem Schreiben, schnell stellten sich als Lyrikerin erste Erfolge ein. Auch privat erwies sich New York als großes Glück: An der Seite ihrer ersten großen Liebe, des Fotografen Robert Mapplethorpe, wurde sie berühmt.