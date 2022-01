FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach heute live bei SAT.1

Am Abend des 27. Oktober lagen beim FC Bayern München die Nerven blank. "Unerklärlich" sei es, was er gerade auf dem Spielfeld gesehen habe, brachte Hasan Salihamidžić gerade noch heraus. Thomas Müller attestierte sich und seinen Kollegen ein "kollektives Versagen". In der zweiten Runde des DFB-Pokals hatte Borussia Mönchengladbach die Überflieger aus München nicht nur besiegt und aus dem Wettbewerb geworfen, sondern sie mit einer krachenden 0:5-Klatsche gedemütigt.