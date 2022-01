"SOKO Leipzig: Verrannt" – Kritik zum Spielfilm-Special im ZDF

Nachdem im ZDF zuvor bereits "Der Staatsanwalt" zur Primetime ermittelt, widmet sich das Team um Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann (Melanie Marschke) bei "SOKO Leipzig" im Anschluss ebenfalls einem neuen Fall. Die Reihe hat mittlerweile eine lange und gute Tradition: Bereits seit 2001 ermitteln unterschiedliche Teams nun schon in der sächsischen Metropole; die Krimireihe ist damit der erfolgreichste Ableger des "SOKO"-Labels. Die zweite Hälfte der 22. Staffel startet mit dem 90-minütigen Spezial "Verrannt" – und einem großen Rätsel: Nachdem Ina bewusstlos am Straßenrand aufgefunden wurde, wacht sie im Krankenhaus auf und hat keinerlei Erinnerung an die vergangenen 24 Stunden.

Als die Kommissarin gemeinsam mit ihren Kolleginnen Kim Nowak (Amy Mußul) und Dagmar Schnee (Petra Kleinert) das Haus eines Mannes aufsucht, mit dem sie am Vorabend ein Date hatte, fehlt von ihm jede Spur. Stattdessen entdecken die drei Frauen Blutspritzer in der Wohnung. Den Ermittlerinnen stellen sich zahlreiche Fragen: Was ist wirklich passiert? Und was hat die mysteriöse Gestalt mit Gasmaske damit zu tun, an die sich Ina nur dunkel erinnern kann?