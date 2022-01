"Mulholland Drive" wieder im Kino: Tickets gewinnen

Knapp zwei Jahrzehnte nach der Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes 2001, bei denen David Lynch mit dem Preis für die "Beste Regie" ausgezeichnet wurde, gibt es nun für Kinofans hierzulande die einmalige Chance, Lynchs Mystery-Drama "Mulholland Drive" in nie dagewesener Qualität auf der großen Leinwand zu genießen.

Am 1. Februar 2022 kehrt der Film mit Naomi Watts, Laura Harring in den Hauptrollen im Rahmen der "Best of Cinema"-Reihe für einen Tag zurück ins Kino.

Für die Restaurierung des Films anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums wurde auf die bereits 2016 durchgeführte 2K Restaurierung von Criterion zurückgegriffen, bei der das Colour-Grading bereits an einem 4K-Scan des Originalnegativs durchgeführt wurde. Mit Unterstützung von David Lynch wurde anhand dieser Parameter ein neues exklusives HDR Grading vorgenommen, sodass alle Details der Kinofassung auch auf der neuen 4K Dolby Vision Fassung zur Geltung kommen. Im Zuge der Restaurierungsarbeiten wurde zudem der Original-Ton von den originalen 5.1-Tonspuren unter Aufsicht von David Lynch und seinem Team neu gemastert.

Zur Handlung von "Mulholland Drive": Ein Verkehrsunfall vereitelt den Mord an einer schwarzhaarigen Schönen (Laura Harring). Doch die hat nun offenbar ihr Gedächtnis verloren und versteckt sich in einem verlassenen Appartment. Das wird am nächsten Tag von der hoffnungsvollen Jungschauspielerin Betty (Naomi Watts) bezogen. Sie hilft der verwirrten Frau. Doch die Suche nach der Identität der Fremden entwickelt sich mehr und zum Albtraum, der bald in surreale Welten kippt.

Die Reihe "Best of Cinema" bringt am ersten Dienstag jedes Monats Klassiker der Filmgeschichte wieder ins Kino. Über 300 Kinos in Deutschland haben sich für die Aktion mit Studiocanal zusammengetan. Ob die Filmreihe auch in einem Kino in Ihrer Nähe zu sehen ist, erfahren Sie auf der offiziellen Webseite von "Best of Cinema".