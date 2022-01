Der "Schatz des Priamos": ZDF-Doku über Heinrich Schliemann

Er gilt als der "Vater der deutschen Archäologie": Kaum ein anderer hat die vormals trockene Gelehrten-Domäne in eine derart spannende und vielgefragte Disziplin verwandelt wie Heinrich Schliemann. Doch nicht alles, was der Abenteurer, Forscher Ausgräber im Laufe seiner Karriere erreicht haben soll, ist unumstritten. Einen Tag nach Schliemanns 200. Geburtstag am 6. Januar 2022 widmet das ZDF dem Archäologen eine vielschichtige Reportage.