Oscarpreisträger Sidney Poitier gestorben

Poitier stammte von den Bahamas, wurde aber während eines Besuchs in den USA geboren und hatte daher auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Nach diversen Engagements am Theater begann 1950 mit "Der Haß ist blind" seine Hollywood-Karriere. Zu seinen bedeutendsten Werken zählen neben "Lilien auf dem Felde" noch "Flucht in Ketten" (1958), "In der Hitze der Nacht" (1967) und "Sneakers - Die Lautlosen" (1992). Letztmals stand er 2001 im Fernsehfilm "The Last Brickmaker in America" vor der Kamera.