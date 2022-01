Ein starkes Team – Die letzte Runde: Kritik zum ZDF-Film

Eine junge Frau taumelt mit einem Bauchstich über die Straße und wird dann von einem Lieferwagen angefahren. Die Blutspuren weisen Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) den Weg – in eine alte Eckkneipe: Die 87. Ausgabe des Samstagskrimis "Ein starkes Team" (ZDF) ist eine Rückkehr in alte Berliner Zeiten, als die Eckkneipen noch rund um die Uhr offen standen und die Gäste mit den Wirten eine verschworene Gemeinschaft bildeten.

Recht eigentlich betrachtet, ist das einst vielköpfige Berliner Team längst auf zwei eingeschmolzen, auf Garber und Wachow. Chef Reddemann (Arnfried Lerche) fungiert als penibler Chronist der laufenden Ereignisse, Sebastian Klöckner (Matthi Faust) ist ein technisch versierter Geselle. Über allen aber schwebt wie ein ewiges Wunder, Garbers Ost-Kollege von einst, jetzt Faktotum im Unruhestand. Weil auch Sputnik (Jeacki Schwarz) einst Stammgast in der "Linde" war und dort Rekordhalter am Flipper obendrein, sind die alten vergangenen Zeiten sofort wieder da.

Die ersten 45 Minuten sind unübertrefflich, Garbers Sprüche sitzen, die Kumpels von früher werden hart angefasst. Kein Wunder: Der Ex-Polizist Hartmut Jenke (Robert Gallinowski), damals Weltmeister "im Heben", wie Sputnik sagt, hat mal im Suff in der Kneipe herumgeschossen und traf jemand ins Bein. Jeder andere Polizist hätte da weggeschaut, wie Wirt Ralf (Uwe Preuss) behauptet. Nicht so Garber, Jenke kam in den Knast. Ralf, der Wirt, hingegen steht mit seiner Kneipe vor dem Knockout. Die Bank hat ihre Finger draufgelegt, genauso wie auf die alte Filiale am Eck, die abgewickelt wird. "Machst du Onlinebanking?", fragt Linett den Kollegen Otto. "Watt is' dett?" gibt der Olle trocken zurück.