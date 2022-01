Viviane Geppert gewinnt bei "Schlag den Star" gegen Valentina Pahde

Spannendes Duell bei "Schlag den Star": Moderatorin Viviane Geppert setzte sich am Samstag ganz knapp gegen Schauspielerin Valentina Pahde durch.

Moderatorin Viviane Geppert (30) und "GZSZ"-Star Valentina Pahde (27) traten am Samstagabend (8. Januar) bei "Schlag den Star"(ProSieben) gegeneinander an. Die beiden Frauen lieferten sich ein spannendes Duell. Lange Zeit sah es so aus, als ob Pahde die Nase vorn hat und sich den Sieg holen wird. Doch ihre Konkurrentin zeigte Nerven.