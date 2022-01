Désirée Nick meldet sich nach Zusammenbruch: "Habe kompletten Filmriss"

Désirée Nick hat sich nach ihrem Zusammenbruch aus dem Krankenhaus gemeldet. Die Unterhaltungskünstlerin. war Dreharbeiten für eine RTL-Show zusammengebrochen.

Désirée Nick (65) ist während Dreharbeiten zu einer neuen RTL-Sendung zusammengebrochen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Samstag hat sich die Entertainerin in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung aus der Klinik gemeldet. "Ich habe einen kompletten Filmriss", erklärt sie darin. "Mein Herz schlug nur noch mit 30 Schlägen pro Minute. Normal sind 90. Das steht für eine unendliche psychische Belastung. Mir ist also fast das Herz stehen geblieben."

Mittlerweile gehe es ihr jedoch besser, sie bleibe "nur aus Sicherheitsgründen" noch einen Tag im Krankenhaus. Am nächsten Tag wolle sie gemeinsam mit ihrem Sohn, der aus London eingeflogen sei, zurück in ihr Haus fahren. Sie habe den Zusammenbruch selbst nicht klar erlebt, wisse aber, warum es passiert sei, erklärt Nick weiter. "Das war psychosomatisch, ein Schwächeanfall aus Selbstschutz. Die Ärzte haben mir auch gesagt, dass es so etwas gibt." Bei dem RTL-Dreh sei ihr nicht klar gewesen, "wie diese Show genau läuft. Vor allem wer das moderiert". Sie habe nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass Olivia Jones (52), mit der sie laut eigenen Angaben auf Kriegsfuß stehen soll, durch die Sendung führen wird.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Zuvor war bekannt geworden, dass Nick bei Aufzeichnungen zu der Sendung "Das Klassentreffen der Dschungelstars - Jetzt wird ausgepackt!" in der Nähe von Köln einen Schwächeanfall erlitten hatte. Der Vorab-Dreh sei abgebrochen worden, der Hauptdreh und die Produktion des Formats gehe allerdings weiter, erklärte der Sender RTL. Die Show wird am 23. Januar ab 20:15 Uhr ausgestrahlt. Ehemalige Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" treffen sich für die Sendung mit Moderatorin Olivia Jones. Neben Rückblicken auf vergangene Staffeln schwelgen die Promis in Erinnerungen an die Zeit im Dschungelcamp.