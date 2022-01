Dschungelcamp 2022 mit Tina Ruland: Erste oder Letzte?

Die 15. Staffel der Reality-Show "Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ beginnt am 21. Januar - allerding nicht wie üblich in Australien. Dieses Jahr wird das "Dschungelcamp" in Südafrika aufgeschlagen. Die den Promi-Campern bevorstehenden Ekel-Prüfungen werden aber wie gehabt von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderiert. Alle Infos zur neuen IBES-Staffel finden Sie hier.