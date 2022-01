Retourenjäger: Panagiota Petridou bekommt neue Show bei RTLZWEI

Ende 2021 zog VOX bei ihrer Sendung "Biete Rostlaube, suche Traumauto" den Stecker. Nach elf Jahren und 104 Folgen war Schluss für die bekannteste Autoverkäuferin Deutschlands. Anstatt mit Fahrzeugen handelt die Moderatorin nun für RTLZWEI mit Retouren. Am 16. Februar 2022 startet beim Konkurrenzsender "Die Retourenjäger".

In "Die Retourenjäger" kämpfen nun sechs Händler um Paletten mit Rücksendungen. Der Witz an der Sache: Sie wissen nicht, ob in den ersteigerten Paletten Schätze oder Schrott wartet. Moderatorin Panagiota Petridou lässt sie nur kurz unter die Verpackung schauen, dann beginnt das Feilschen.