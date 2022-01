Dschungelcamp 2022: Janina Youssefian nach Rassismus-Skandal raus

Zwischen Janina Youssefian und Linda Nobat hatte es immer wieder heftigen Streit gegeben. So hatten sich die beiden schon vor der gemeinsamen Dschungelprüfung in der dritten Folge gezofft, als Linda Janina als "nicht die hellste Kerze auf der Torte" beleidigt hatte. Mit ihrer rassistischen Beleidigung ("Geh wieder in den Busch") hatte Youssefian den Bogen nun aber überspannt. Nach dem Streit bat sie Linda Nobat zwar noch um Entschuldigung, die frühere "Bachelor"-Kandidatin nahm diese aber nicht an.

Janina Youssefian äußert sich bei Instagram

Auf dem Instagram-Kanal von Janina Youssefian wurde nach dem Rassismus-Eklat eine Stellungnahme veröffentlicht. Darin sagt Youssefian unter anderem: "Es tut mir aufrichtig leid, dass ich im Dschungelcamp so sprachlich entgleist bin. Mein Verhalten und meine Äußerung Linda gegenüber sind nicht zu entschuldigen." Sie habe selbst schon Rassismus erfahren und wisse, wie schmerzhaft das sei, so Youssefian. "Es ist die unterste Form einer Beleidigung. Ich kann die Situation nicht zurückdrehen, Worte sind gesprochen worden und Beschimpfungen gefallen. Auch wenn "Rassismus nichts im Fernsehen zu suchen hat oder in unserer Gesellschaft gehören, genau so wenig Beleidigungen in so ein Format. Es wäre richtig gewesen, uns beide rauszunehmen. Ich akzeptiere die Entscheidung von RTL und möchte mich ausdrücklich von Rassimus distanzieren."