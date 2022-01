The Masked Dancer – Finale: Yvonne Catterfeld sitzt im Rateteam

Im Dezember gewann sie das Weihnachtsspecial von "The Masked Singer". Nun wechselt Yvonne Catterfeld die Seiten und rät beim Finale von "The Masked Dancer" mit.

Sängerin Yvonne Catterfeld (42) unterstützt das Rateteam im Finale der ProSieben-Tanzshow "The Masked Dancer" (27. Januar, 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn). Die Siegerin von "The Masked Singer - Die rätselhafte Weihnachtsshow" nimmt an der Seite von Alexander Klaws (38) und Steven Gätjen (49) Platz.