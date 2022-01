Dschungelcamp 2022 – Tag 4: Rassismus-Skandal und Hepatitis-Angst

Janina Youssefian beleidigt Linda Nobat rassistisch, es gibt Dschungelkantinen-Essen am "Fließ-Band" und einen "Shitstorm" für Filip. Das ist an Tag 4 in Südafrika passiert.

Skandal des Tages

Janina Youssefian muss das Camp verlassen. Der Grund: bei einer Auseinandersetzung mit Linda Nobat wird die 39-jährige rassistisch ("Geh wieder in den Busch"). Später entschuldigt sich das Model zwar bei der Ex-"Bachelor"-Kandidatin, diese nimmt die eher halbherzige Entschuldigung allerdings nicht an. Und auch RTL handelt konsequent: "RTL duldet ein derartiges Verhalten nicht und hat daher entschieden, dass Janina nicht mehr an der laufenden Staffel #IBES teilnehmen darf", teilte der Sender auf seinen sozialen Medien mit. Damit sind mit Youssefian, Lucas Cordalis und Christin Okpara (für die allerdings noch rechtzeitig passender Ersatz mit Jasmin Herren gefunden wurde) bereits drei Promis aus dem Camp ausgeschieden.

Nervensäge des Tages

Anouschka Renzi. Die Schauspielerin lässt mal wieder die Diva raushängen. Das Fleisch findet sie ungenießbar, die klimatischen Bedingungen stimmen nicht und wieso kriegen die Vegetarier eigentlich leckeren Couscous und sie nicht? Obwohl sie bei der Dschungelprüfung erstaunlich wenig rummeckert, macht sich die Schauspielerin durch ihre anhaltende Negativität nicht viele Freunde im Camp. Besonders nicht Jasmin Herren, bei den beiden fliegen wieder einmal die Fetzen.

Held des Tages

Peter Althof, als allgemeiner Streitschlichter, unterstützt Filip Pavlovic bei dessen emotionalem Ausbruch nach "Liebeskriese" mit Tara Tabitha. Die 28-jährige Österreicherin fühlt sich von Filip zurückgewiesen. Dieser wollte schließlich lieber zehn Minuten länger in seiner Hängematte verbringen, statt ihr beim Wäschewaschen Gesellschaft zu leisten. Nachdem Tara in Tränen ausbricht, fühlt sich Filip als der Buhmann. Zum Glück ist seine treue Schulter Peter gleich zur Stelle und unterstützt Filip mit tröstenden Worten und seiner einfühlsamen Art.

Lacher des Tages

Filip Pavlovic wird in seiner Hängematte von den Affen sonst nur mit Früchten, Blättern oder Zweigen beworfen. Diesmal lauert aber eine ganz besondere Überraschung von oben auf den ehemaligen Bachelorette-Kandidaten. "Der Affe hat mich angekackt!" sagt Filip fassungslos. "Nicht, dass ich jetzt Hepatitis kriege!" fürchtet er, nachdem der Affen-Kot in eine offene Wunde gelangt ist. Janina erklärt ihm: "Hör zu: Hepatitis kriegst du nur, wenn jemand zum Beispiel Peter absticht, das Messer nimmt und dich auch absticht." Vergessen scheint sie dabei nur zu haben, dass in einem solchen Fall Hepatitis wohl eher das kleinere Problem wäre.

Gefühlsausbruch des Tages

Bei einer emotionalen Lagerfeuer-Runde erzählt Jasmin Herren, wie sie von dem Tod ihres Mannes Willi Herren erfahren hat. "Ich hatte ein Bauchgefühl und bin morgens um 7 Uhr aufgewacht. Und dann kam der Anruf meiner Managerin und ich sagte: 'Du willst mir sagen, dass mein Mann tot ist, richtig?' Sie sagte 'Ja', und dann war bei mir Blackout." Merklich erschüttert über Jasmins Schicksalsschlag zeigen sich Camp-Kollegen Peter Althof und Linda Nobat. "Du hast da ja echt viel mitgemacht", antwortet der ehemalige Profiboxer sichtlich betroffen.

Spruch des Tages

"Wenn sich der Filip jetzt wirklich was geholt hat, ist er dann ein Hepatitis-C-Promi?" (Daniel über Filips Hepatitis-Affenkot-Angst)

Und die Dschungelprüfung?

Nach Janinas Aus geht es als Trio in die Dschungelprüfung. Die Promis dürfen sich in der "Dschungelkantine" bedienen. Hierbei müssen Anouschka Renzi, Linda Nobat und Harald Glööckler exotische Köstlichkeiten verspeisen. Anouschka schlingt in einem Happen eine Löffel Regenwürmer runter und Linda kostet einen frittierten Skorpion. Den letzten Gang müssen sie alle auf sich nehmen: ein Drink aus 1000 Jahre alten Eiern und fermentiertem Sauerkraut. Für Linda leider ungenießbar und somit belieben die Sterne aus. Das Trio ergattert insgesamt zwei läppische Sterne bei der Prüfung.

Wer muss am folgenden Tag in die Prüfung?