Dschungelcamp 2022: Janina Youssefian nach rassistischer Beleidigung raus

Zwischen Janina Youssefian und Linda Nobat hatte es immer wieder heftigen Streit gegeben. So hatten sich die beiden schon vor der gemeinsamen Dschungelprüfung in der dritten Folge gezofft, als Linda Janina als "nicht die hellste Kerze auf der Torte" beleidigt hatte. Mit ihrer rassistischen Beleidigung ("Geh wieder in den Busch") hatte Youssefian den Bogen nun aber überspannt. Nach dem Streit bat sie Linda Nobat zwar noch um Entschuldigung, die frühere "Bachelor"-Kandidatin nahm diese aber nicht an.