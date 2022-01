Michael Madsen hat seinen Sohn verloren

Die Polizei bestätigte "The Sun US" den Tod von Hudson Madsen in dessen Wohnort auf Hawaii. Hier lebte er mit seiner Frau Carli. Die Gerichtsmedizin der hawaiianischen Hauptstadt Honolulu spricht in einem Statement von Selbstmord. Die Familie des Verstorbenen hat dies noch nicht bestätigt. Über einen Sprecher ließen die Angehörigen via "The Blast" eine Stellungnahme verbreiten. Darin heißt es: