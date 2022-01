BR zeigt Porträt über Aljona Savchenko und Bruno Massot

Es ist schon erstaunlich, aber auch knapp zwei Jahre nach Pandemiebeginn läuft das Personal in deutschen Filmen und Serien immer noch weitgehend ohne Maske umher. Was anfangs als eventuell kurzfristige Maßnahme nicht für die Ewigkeit festgehalten werden und irritieren sollte, hat mittlerweile fast schon etwas Skurrile. Doch das Leben geht im Film in etwa so weiter, als wäre Corona nie passiert. Dass dem nicht so ist, weiß jedoch auch der Bayerische Rundfunk, der normalerweise stets zu Jahresbeginn unter dem Label "Filmbrunch" sein Programm der Presse präsentiert. 2022 geschah dies am Dienstag, 25. Januar, zum zweiten Mal in Folge nur per Videoschalte. Die Projekte der ARD-Anstalt sind allerdings nicht weniger, geschweige denn weniger relevant geworden. Bettina Ricklefs, BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie, sagt dazu: "Seit über zwei Jahren befinden wir uns in einem Ausnahmezustand, der uns Filmschaffende täglich vor neue Herausforderungen stellt. Dreharbeiten werden unterbrochen oder verschoben, Entscheidungen unter Hochdruck eingefordert. Ein riesiger Kraftakt, den wir gemeinsam stemmen."