Neil Young droht mit Spotify-Rückzug – wegen eines Podcasts

Sind die Songs von Neil Young bald nicht mehr bei Spotify zu hören? Der kanadische Musiker stört sich an einem Podcast von Joe Rogan, in dem laut Young "falsche Informationen über Impfstoffe verbreitet" werden.

Neil Young (76) will seine Musik von Spotify abziehen. Das drohte der Rockstar zumindest in einem offenen Brief an. Das Statement erschien auf seiner offiziellen Webseite, wurde später allerdings wieder entfernt. Diverse Medien wie der britische "Guardian" zitieren jedoch aus dem Schreiben. Der Grund für Neil Youngs Drohung: Der Podcast des US-Comedians Joe Rogan (54).