Der Bachelor 2022: Neue Staffel startet bei RTL

Ein neuer Rosenkavalier: Dominik Stuckmann ist 2022 "Der Bachelor". In Mexiko trifft er auf 22 Kandidatinnen, die sich nichts sehnlicher wünschen als die letzte Rose.

"Der Bachelor" 2022 Datingshow • 26.01.2022 • 20:15 Uhr

Es hat etwas Tröstliches, dass manche Traditionen selbst in solch unbeständigen Zeiten stets einen festen Platz in unserem Leben haben: Um 20 Uhr läuft die Tagesschau, zu Weihnachten kommt der Weihnachtsmann oder – man will ja niemanden ausschließen – das Christkind, und im Januar schickt RTL trotz schwacher Quoten alle Jahre wieder einen Schwiegermutter-tauglichen Herren um die 30 auf die Suche nach "der Einen". In der letzten Staffel der etwas aus der Zeit gefallenen Kuppelshow "Der Bachelor" sorgte Rosenkavalier Niko Griesert dabei für mächtig Chaos: Er konnte sich nicht so recht zwischen den beiden Finalistinnen entscheiden und holte sogar eine ausgeschiedene Kandidatin zurück ins Rennen – nur, um ihr letzten Endes doch einen Korb zu erteilen.

Ob es diesmal auch wieder so turbulent zugehen wird, bleibt abzuwarten. Mit Dominik Stuckmann setzt RTL optisch auf ein altbewährtes Rezept: groß, muskulös, braungebrannt. Stuckmann ist 29 Jahre alt, 1,90 Meter groß, blond und spielt in seiner Freizeit gerne Tischtennis und Fußball. Auch sein Lebenslauf kann sich sehen lassen: Der auf Gran Canaria lebende IT-Spezialist und Unternehmer besuchte eine Elite-Sportschule und studierte nach dem Abitur Sportwissenschaften und -management.

Den Aufenthalt in Mexico wolle er voll und ganz genießen, bekannte er in einem offenbar vor dem Dreh geführten Interview mit dem Sender: "Ich erwarte, die Zeit meines Lebens zu haben und im besten Fall die Liebe meines Lebens zu finden. Deshalb mache ich mit. In den letzten Monaten war ich sehr zurückgezogen und bin jetzt einfach wieder Feuer und Flamme, raus in die Welt zu gehen. Ein super Abenteuer, auf das ich richtig Bock habe."

Nachdem vor neun Monaten eine sechsjährige Beziehung in die Brüche gegangen war, ist Stuckmann nun bereit für eine neue Frau an seiner Seite. "Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch und wünsche mir eine Frau, mit der ich vor den Traualtar treten und hinterher eine mega geile Party feiern kann", so der gebürtige Hesse. 22 Kandidatinnen wollen sein herz erobern. Eine Vorschau auf die erste Folge (Vorsicht Spoiler) können Sie hier lesen.

