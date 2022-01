Bachelor 2022: alle 22 Kandidatinnen im Kurz-Porträt

22 Frauen buhlen um einen Mann: In der neuen "Bachelor"-Staffel dürfte Dominik Stuckmann Woche für Woche vor einer schweren Entscheidung stehen. Wir stellen Ihnen die Frauen vor, die sein Herz erobern wollen.

Warmherzig, optimistisch, spontan, abenteuerlustig und zielstrebig – diese Eiigenschaften wünscht sich der neue "Bachelor" Dominik Stuckmann von einer Partnerin. "Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch und wünsche mir eine Frau, mit der ich vor den Traualtar treten und hinterher eine mega geile Party feiern kann", sagt der sportliche Geschäftsmann. "Ich glaube also schon, dass ich mich recht schnell verlieben kann. Aber dafür muss das gewisse Etwas da sein."

In Mexiko hat der 29-Jährige in der 12. "Bachelor"-Staffel ab 26. Januar die Qual der Wahl. Bzw. dann sehen die RTL-Zuschauer, wie er sich unter all den Frauen zurechtfindet. Wer die Ladys sind, die heiß auf die letzte Rose sind, erfahren Sie im Folgenden. Bilder der Kandidatinnen sehen Sie hier.

Bobette (26, Bürokauffrau aus München) Bobette ist mit drei Schwestern aufgewachsen und macht sich deshalb keinen Kopf un die Kandidatinnen-Villa. Sie selbst ist in München geboren, ihre Eltern stammen aus dem Kongo. Als sie in die vierte Klasse ging, sollte die Familie plötzlich zurück nach Afrika abgeschoben werden. Doch die Abschiebung konnte abgewendet werden und Bobette lebt bis heute in ihrer Heimatstadt. Groß und sportlich sollte ihr Traummann sein, außerdem ein schönes Lächeln haben. Ungepflegte Männer kommen ihr dagegen nicht ins Haus.

Christina R. (23, Sport- und Fitnesskauffrau aus Kaiserslautern) Die Pfälzerin ist leidenschaftliche Pole-Dancerin und träumt von einem eigenen Tanzstudio mit angeschlossener Praxis für ästhetische Medizin. Zu ihrem Traummann hat sie klare Vorstellungen. "Er sollte größer sein als ich, intelligent, eher hellere Haare haben und lustig sein. Außerdem sollte er Geld haben." In Gegenzug bietet sie Vollkommenheit. "Warum ich die Richtige für den Bachelor bin? Weil ich perfekt bin!"

Emily (23, Fitnesstrainerin aus Klagenfurt am Wörthersee, Österreich) Emily liebt sie das freie und ungezwungene Leben. Ein Jahr hat sie schon mal ohne Job gelebt, um sich von allen gesellschaftlichen Zwängen zu befreien und "ihr Ding" durchzuziehen. Sie sieht sich selbst nicht als Österreicherin, mit ihrer aufgeschlossenen Art ist sie ihrer Ansicht nach genau das Gegenteil ihrer Landsgenossen. Auch dem Dialekt kann sie wenig abgewinnen. "Ein Mann sollte mir auf Augenhöhe begegnen, romantisch sein und die Fähigkeit besitzen, zuhören zu können – nicht, um zu antworten, sondern um zu verstehen."

Irina (29, Fotografin und Brautstylistin aus Leipzig) Irina wurde in Kasachstan geboren und mal als Sechsjährige nach Deutschland. Zwei Beziehungen hatte sie bisher, die längste hielt siebeneinhalb Jahre. Ehrlichkeit, Spontaneität und Ehrgeiz sollte der Mann an ihrer Seite auf jeden Fall mitbringen, Lügen und Narzissmus sind dagegen absolute No-Gos. Auf Drama in der Kandidatinnen-Villa hat sie keine Lust. "Wenn Probleme auftauchen, gehe ich das Thema an und kläre gern alles direkt."

Jenny (22, Zugbegleiterin aus Dortmund) Sie bezeichnet sich als Clown und "irgendwie anders als die anderen". Geboren wurde die ausgebildete Kosmetikerin in Regensburg, ihre Wurzeln liegen in China und Malaysia. Dass der Bachelor auf die gleiche verrückte Idee kommt, im Fernsehen nach der großen Liebe zu suchen, ist für sie ein gutes Zeichen: "Dann ist er schon mal genauso crazy wie ich."

Lara (23, Studentin aus Memmingen) Als Lara klein war, war sie schwer krank. Sie hatte ein Loch im Herzen, musste operiert werden und lag lange im Krankenhaus. Eine Zeit, die sie sehr geprägt hat. Mit ihrer Spontaneität und Abenteuerlust will sie den Bachelor von sich überzeugen. Sollte er ihr am Ende tatsächlich die letzte Rose schenken, hätte er seine Herzdame allerdings nicht ganz für sich allein: Zwei Hunde, vier Schildkröten und eine Ratte, "die eigentlich auch eher ein Hund ist", haben einen festen Platz im Herzen der 1,73 m großen Tourismusmanagement-Studentin.

Nele (28, Unternehmerin aus Hamburg) Die Hamburgerin führt bereits erfolgreich ein Unternehmen – ihre eigene Brand, unter der sie unter anderem stylische Kaffeebecher vertreibt. Ebenso sehr wie ihr Business erfüllt sie das Reisen. Viel von der Welt gesehen hat sie vor allem auf ihrer sechsmonatigen Weltreise. Außerdem hat sie drei Patenkinder in Kenia, die sie so oft es geht besucht und vor Ort hilft. Eine weitere Leidenschaft ist für sie der Dressursport.

Valeria (22, Studentin aus Berlin) Sie kommt aus Mexiko und hat als Au Pair für GZSZ-Schauspieler Jörn Schlönvoigt und seine Frau gearbeitet, wo sie bis heute lebt: "Die beiden und ihre Tochter sind wie eine Familie für mich." Nach drei gescheiterten Beziehungen will die 1,57m große Mexikanerin endlich die große Liebe finden. Große Ansprüche an das erste Date hat sie dabei nicht: "Mit der richtigen Person ist jede Verabredung schön – aber es muss immer ein leckeres Essen dabei sein!"

Vivian (28, Model aus Moers) Als alleinerziehende Mama eines dreijährigen Sohnes hat sie sich ihren großen Traum erfüllt und arbeitet heute als erfolgreiches Model. Zielstrebig sollte auch der Mann an ihrer Seite sein, außerdem humorvoll, loyal und so weltoffen wie sie selbst. Drei Beziehungen hatte Vivi bisher, eine davon scheiterte an der Untreue ihres damaligen Partners. "Mit mir kann man durch jedes Abenteuer gehen und ich bleibe auch in schweren Zeiten standhaft."

Susanna (27, Social Media Managerin aus Hamburg) Mit einem eigenen Podcast, der sich um Liebe, Sex und Dating dreht, ist Susanna eigentlich Expertin in Liebesfragen, sogar eine eigene Sexkolumne hatte sie schon. Der richtige Mann an ihrer Seite fehlt aber noch. Optisch hat sie keine konkreten Vorstellungen, "ein hässlicher Charakter" kommt ihr dagegen unter keinen Umständen ins Haus.

Natalie (24, Teamassistentin aus Erlangen) Generell liebt sie es zu kochen (und zu essen!), verbringt viel Zeit mit Familie und Freunden und reist für ihr Leben gerne. Von den Menschen in ihrer Umgebung wird Natalie für ihre offene und vor allem herzliche Art geschätzt. Doch es gibt auch Situationen, die sie richtig auf die Palme bringen: "Wenn man mich vor dem ersten Kaffee schon vollquatscht."

Anna (33, Angestellte im öffentlichen Dienst aus Hamburg) Dass die gebürtige Rostockerin die Richtige für den Bachelor sein könnte, davon ist sie überzeugt: "Ich bin ein perfekter Mix aus liebevoller Partnerin und bester Freundin", so die 33-Jährige. Sie selbst erwartet von ihrem Traummann, dass er liebevoll, offen, ehrlich und humorvoll ist. Wenn er dann noch aussieht wie Schauspieler Tom Hardy und mit ihr am Strand in den Sonnenuntergang reitet, kann eigentlich nichts mehr schief gehen.

Christina Aurora (30, Selbstständige Fotografin aus München) Dass sie nicht dem klassischen 90-60-90-Ideal entspricht, weiß die blonde Münchnerin – und ist stolz drauf. Ihre Kurven stählt Christina am liebsten beim Kraftsport. Seit einem Unfall in ihrer Kindheit, bei der ein Splitter ihr Auge traf und Hornhaut und Linse schädigte, verfügt sie auf der linken Seite nur noch über 5 % Sehkraft. "Ich kann mit einem Auge bessere Fotos machen als andere mit zwei", so die Powerfrau.

Bella (24, Auszubildende aus Kiel) "Erst komme ich, dann die anderen. Wenn ich selbst nicht glücklich bin und mich selbst nicht liebe, werde ich andere nicht lieben und glücklich machen können." Mehr Dinge zu tun, die sie erfüllen und weniger auf die Meinung anderer zu geben, musste die Auszubildende zur Industriekauffrau selbst erst lernen. Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung spielen eine wichtige Rolle im Leben der Deutsch-Russin, starke und selbstbewusste Frauen sind für die Kielerin die größte Inspiration.

Christina N. (27, Key Account Managerin aus München) Drei Jahre ist ihre letzte Beziehung nun schon her - Zeit also, endlich wieder jemanden in ihr Leben zu lassen. Mit Christina ziehen in der Ladys-Villa nicht nur viel italienisches Temperament, sondern auch eine gehörige Portion Humor ein. Den sollte auch ihr Traummann mitbringen, ebenso wie Offenheit und Ehrlichkeit. Die 27-Jährige ist absolute Verfechterin ehrlicher Worte: "Mir ist es lieber, jemand ist ehrlich zu mir, auch wenn es wehtun kann und ich traurig bin, als wenn jemand unehrlich zu mir ist und ich in einer Scheinwelt lebe."

Franziska (26, Erzieherin aus Kassel) Franziska ist ein echter Hingucker. Kein Wunder, dass sie bei sämtlichen Miss-Wahlen schon zur Schönsten gekürt wurde! Doch Franzi, wie ihre Freunde sie nennen, weiß nicht nur durch ihre Optik zu überzeugen, sondern auch mit Köpfchen. Eines ihrer liebsten Hobbys: Schachspielen. Ob sich der Bachelor von ihr zu einer Partie herausfordern lässt? Um unter 22 Frauen auf sich aufmerksam zu machen, will die 26-Jährige ihn mit ihrer ganz eigenen, individuellen Art verführen und ergänzt: "Ich flirte offensiv und ungehemmt."

Claudia (24, Ordinationsassistentin aus Klagenfurt am Wörthersee, Österreich) Ob Inlineskaten, Radfahren, Schwimmen oder Langlaufen – Claudia ist eine naturverbundene Sportskanone und liebt es, aktiv zu sein. In Klagenfurt "am schönen Wörthersee" genießt sie das ruhige Leben – nur der richtige Mann fehlt noch, um das Idyll perfekt zu machen. Weil ihr der bisher aber weder an der Supermarktkasse noch beim Sporteln begegnet ist, nimmt sie ihr Glück nun selbst in die Hand.

Elina (25, Kauffrau für Büromanagement aus Bad Rappenau) Seit zwei Jahren geht die gebürtige Russin inzwischen als Single durchs Leben und ist mit 25 Jahren bereit, endlich den Richtigen für sich zu finden. Warum sie glaubt, umgekehrt die Richtige für den begehrten Junggesellen zu sein? "Ich bin humorvoll, offen und bereit für die große Liebe."

Giannina (21, Studentin aus Viersen) Aufgewachsen mit zwei älteren Geschwistern und einer Zwillingsschwester kann Giannina das Zusammenleben mit 22 anderen Ladys kaum schocken. Mit ihrer humorvollen Art bringt die 21-Jährige die Menschen gern zum Lachen und will damit auch den Bachelor überzeugen. Insgesamt 14 Tattoos zieren ihren Körper, eines davon ist eine Rose. Ein Zeichen?

Yasmin (23, Dualstudentin aus Fürth) Nach zwei gescheiterten Beziehungen will sie endlich ankommen, bei "Der Bachelor" hofft sie nun, auf ihren Mr. Right zu treffen. Der sollte zwar sportlich sein, muss aber nicht unbedingt mit einem Sixpack glänzen. Viel wichtiger sind ihr Treue, Loyalität und dass er mit beiden Beinen im Leben steht. "Meine Traumvorstellung ist es, mit dem Mann meiner Träume rauszugehen. Wie cool wäre es, sich auf so verrückte Art kennenzulernen?"

Jana-Maria (29, Unternehmerin aus Marbella) Im sonnigen Marbella leitet die 29-Jährige mehrere eigene Unternehmen – unter anderem ein Immobilienbüro und einen Schmuckladen - und wohnt in einer kleinen Eigentumswohnung mit Blick aufs Meer. Geboren und aufgewachsen ist Jana-Maria die ersten Jahre in Baden-Baden, ihre beste Freundin damals: Clea-Lacy, die 2017 die letzte Rose von Bachelor Sebastian Pannek bekam. Bis heute stehen die beiden in Kontakt.

Josephine (25, Marketingmanagerin und Fitnesstrainerin aus Rehren) Die 25-Jährige ist ein richtiger Flummi, wie sie selbst sagt, und immer in Action. Ob Fitness, Zumba oder Surfen – Hauptsache Bewegung. "Eine lahmarschige Couch-Potato käme für mich nicht infrage." Außerdem sollte er Sinn für Humor haben und ihre Reise- und Abenteuerlust teilen. Eine ernsthafte Beziehung hatte Josi noch nie, höchste Zeit also für Mr. Right.