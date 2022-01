Die Toten von Salzburg – Vergeltung: Kritik zum ZDF-Krimi

Die Tochter eines Bierbarons wird in Salzburg gekidnappt. Da ihr Vater aus Bayern kommt, nehmen sich Palfinger und Mur gemeinsam des Falles an.

In wenigen Regionalkrimis spielt die attraktive Kulisse so sehr mit wie in "Die Toten von Salzburg". Im achten Fall, "Vergeltung" (Buch und Regie: Erhard Riedlsperger), wird im Schloss Hellbrunn bei Salzburg die Schülerin eines internationalen Elitegymnasiums entführt. Leonie ist die Tochter eines bayerischen Bierbarons, weshalb wieder einmal die Stunde des Kommissars Mur (Michael Fitz) aus Traunstein schlägt, mit dem der Salzburger Major Palfinger (Florian Teichtmeister) nun gezwungenermaßen ermitteln muss.

Kein Wunder also, dass hier die kleinen Geschichten nach vorne drängen. Palfinger beispielsweise bemüht sich zu Beginn vergeblich, beim Schießtraining die Scheibe zu treffen. Beim Showdown, als er nicht ernsthaft treffen soll, bekennt er dann kleinlaut: "Ich habe getroffen!". Sein Amtsvorsteher, der Hofrat Seywald (Erwin Steinhauer) verschiebt immer wieder die gleichgeschlechtliche Hochzeit und die zugehörige Reise nach Hawaii, bis am Ende doch noch eine Feier zustande kommt. Palfinger wird vom Hofrat wegen seiner möglichen Sehschwäche zum MRT geschickt. Dort muss er die Bemerkung einer Röntgenhelferin über sich ergehen lassen, er habe als Querschnittgelähmter die Prozedur ja wohl schon viel öfter erlebt "als Normale". Palfinger schluckt's und verzeiht.

Insgesamt docken die "Salzburger" hier aber gewaltig am eher volkstümlichen Humor der "Rosenheim-Cops" ganz in der Nähe an. Der Dialekt wird noch kräftiger als dort zur Schau gestellt, und die Dialoge sind mitunter recht schlicht. "Der gute Polizist schießt nicht. Er klärt auf!", tröstet beispielsweise Wichtigtuer Mur den Unglücksschützen Palfinger. Dem aber kommt in der MRT-Röhre bei Blitz und Donner die alles entscheidende Erleuchtung.