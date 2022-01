Kristen Stewart über Hochzeitspläne" "Könnten es dieses Wochenende tun"

Lange möchte Kristen Stewart (31) mit dem Jawort offenbar nicht mehr warten. In der "The Late Show" mit Stephen Colbert (57) hat die Schauspielerin über die Hochzeitspläne mit ihrer Verlobten Dylan Meyer gesprochen und zugegeben, dass sie diesbezüglich eher "unzeremoniell" sei.

"Ich denke, wir könnten es einfach dieses Wochenende machen oder so... und dann danach einfach mit allen herumhängen", sagt Stewart. Sie sei eine spontane Person und habe große Probleme damit, sich auf einen Termin festzulegen. "Ich will es einfach tun. Ich bin keine große Planerin", so der "Twilight"-Star.