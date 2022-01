Dschungelcamp 2022 – Tag 5: Anouschka Renzi ist der Fisch zu fischig

Die Masken fallen nach dem fünften Tag im Camp mit kaum Ruhe und wenig Essen. Harald Glööckler ist sich sicher: jetzt werden die Ellenbogen ausgefahren. Anouschka Renzi hat die Spielchen der anderen sowieso schon durchschaut. Und dann gab es noch eine Dschungelprüfung, mit der so keiner gerechnet hätte.

Nervensäge des Tages Anouschka Renzi. Die Schauspielerin kritisiert gerne. Wird Kritik allerdings zu häufig und willkürlich geäußert, dann passt der Begriff "meckern" wohl besser. Für Anouschka ist es ein großes Bedürfnis, ihre Mitstreiterinnen über den Klang ihrer Stimmen zu informieren. Linda Nobat spricht ihr zu laut, Tina Ruland zu schräg. Mit der Proleten-Art mancher Campbewohner kommt sie nicht klar, andere haben zu zu vielen Themen eine Meinung und überhaupt glaubt sie, dass alle hier nur eine Show abziehen, um Reichweite in Form von Followern auf Instagram zu bekommen. Und dann bekommen die Vegetarier auch noch das bessere Essen. Momentan scheint es so, als wenn nur noch Harald Glööckler ihr wohlgesonnen ist. Auch er glaubt, unter den Campbewohnern ein paar Show-Macher erkennen zu können und befürchtet, dass so langsam die Masken der Mitstreiter fallen werden. Anouschka fühlt sich außerdem missverstanden. Sie sei nicht arrogant, sie interessiere sich halt nur einfach nicht für die anderen.

Versöhnung des Tages Tara Tabitha hat die Abfuhr von Filip Pavlovic offenbar weiter zu schaffen gemacht. Sie sucht Rat bei Harald, nachdem ihr Filip vorgeworfen hatte, in der Gruppe über ihn zu lästern. Der Modeschöpfer zögert nicht lange: "Ich rede mal mit dem." Für den ratlosen Filip hat Harald nur folgende Weisheit parat: "Mädchen sind komplizierter als Jungs. Das wirst du noch feststellen." Er fordert den 28-Jährigen auf, mit Tara das Gespräch zu suchen.

Die weint inzwischen einmal mehr bittere Tränen und erklärt dem Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer: "Mich triggert das, wenn mich ein Mann, den ich mag, zurückweist." Er wünscht sich, dass die beiden künftig besser kommunizieren. Am Ende kommt es zur langersehnten Versöhnung und Filip drückt Tara einen liebevollen Kuss auf die Stirn: "Nicht mehr der Rede wert. Lass uns das vergessen."

Arbeitsverweigerer des Tages Eric Stehfest und Manuel Flickinger. Von dem Schauspieler und dem "Prince Charming"-Kandidaten ist diesmal nicht besonders viel zu sehen. Während Eric fast vollkommen untertaucht, liest Manuel wenigstens noch die Liste der Speisen vor, die aufgrund der bescheidenen Ausbeute aus der letzten Dschungelprüfung allerdings auch eher kurz gehalten ist.

Lacher des Tages Filip konnte schon einige Male mit seiner vorsorglichen und motivierenden Art Sympathiepunkte sammeln. Auch als Harald und Linda die Dschungelprüfung antreten, spart der ehemalige "Bachelor"-Kandidat nicht an Motivationsreden. Er schießt jedoch etwas übers Ziel hinaus und brüllt Harald und Linda hinterher: "Zeigt allen, aus was für Stein ihr geschnitzt seid!". Hinterher muss er selbst noch mal überlegen, ob es wirklich der Stein oder doch das Holz war, aus dem man sprichwörtlich geschnitzt sein kann. Egal, Stein ist härter als Holz und jeder hat in dem Moment verstanden, was Filip seinen Kollegen sagen will, nämlich: Kämpft und holt Sterne!

Gefühlsausbruch des Tages Harald spricht mit Eric über Wiedergeburt und Übersinnliches. So hätten Mönche in Indien bereits vor 7000 Jahren seine Zukunft auf ein Palmblatt geschrieben, welche jetzt tatsächlich so stattfindet. Außerdem habe Harald durch eine Wahrsagerin wieder Kontakt mit seiner verstorbenen Mutter aufgenommen. Da er die Familiengeschichte verarbeitet habe, wollte seine Mutter ihm mitteilen, dass auch die Seelen von ihr und seinem Vater sich wieder versöhnt haben. Über seine schwere Kindheit mit gewalttätigem Vater hatte Harald bereits zuvor gesprochen. Der spirituelle Eric hört gebannt zu und hält Haralds Hand, als dieser beginnt zu weinen. Ein weiterer Gefühlsausbruch Glööcklers darf jedoch nicht fehlen. Der sonst so gefasst und in sich ruhende Modeprinz kann sich nicht mehr halten, als Jasmin Herren "Ich und Anouschka", anstatt "Anouschka und ich" sagt. Zu viel des guten für Glööcklers gut erzogene Ohren, und so fährt er zumindest kurz aus seiner Haut als er Jasmin Herren mit lauter Stimme darauf hinweist: "Der Esel nennt sich immer zuletzt!".

Spruch des Tages "Das schmeckt so fischig, ich weiß auch nicht, was das ist“ (Anouschka, während sie einen Fisch isst)