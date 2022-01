Das Buch von Boba Fett: Mega-Comeback für "Baby-Yoda"?

Dafür gibt es – Spoiler-Alarm! – ein Mega-Comeback und jede Menge Nostalgie. Die ganze Episode widmet sich dem Mandalorianer Din Djarin (Pedro Pascal), den es – per Linienflug – auf den Wüstenplaneten Tatooine verschlägt. Wir erinnern uns: Sein Schiff, die Razor Crest, hatte Bösewicht Moff Gideon (Giancarlo Esposito) zum Ende der zweiten Staffel von "The Mandalorian" (ebenfalls Disney+) zerstört.

"Die dunkle Bedrohung" – überall

Als Ersatz hat Mechanikerin Peli Motto (Amy Sedaris) ein ganz besonderes Schätzchen aufgetrieben, das Fan-Herzen höher schlagen lässt: einen N1 Starfighter, wie sie in "Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung" zum Einsatz kamen. Den flinken Jäger testet Mando nach Fertigstellung auf Herz und Nieren – in der Bettlerschlucht! Jenem Ort also, in dem das berühmte Pod-Race von "Die dunkle Bedrohung" stattfand. Regisseurin Bryce Dallas Howard zitiert dabei eifrig das Original und übernimmt sogar einige Kameraeinstellungen aus der Filmvorlage.