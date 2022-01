Madita van Hülsen nackt: K1-Moderatorin hat wichtige Botschaft

(Fast) nackte Tatsachen bei Madita van Hülsen: Die TV-Moderatorin ("K1 Magazin") hat sich in Dessous vor die Kamera gewagt. Dahinter verbirgt sich ein wichtiger Appell.

"Ich hatte einfach Lust darauf, weil unsere kleine Familie und ich nach der Geburt unseres Sohnes ein paar schwere Monate durchgemacht haben", erläuterte die 41-Jährige ihre Beweggründe für das verführerische Foto-Shooting. Zu ihrem Geburtstag am 27. Januar habe sie sich "selbst ein Geschenk gemacht". Zu ihrem Mann habe sie gesagt: "Ich möchte jetzt so ein Shooting machen, Schatz, so 'ne gute Figur kriege ich nie wieder."