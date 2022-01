Die Eroberung der Weltmeere – und die Macht der Wissenschaft: 3sat-Doku

Lange hatten die Ozeane keine Besitzer. Durch einen Zusatzartikel im UN-Seerechtsabkommen wurde dies jedoch geändert. In der Folge versuchen Küstenstaaten seit 1994, ein möglichst großes Meeresgebiet zu besetzen. Es geht darum, sich erhoffte Rohstoffe im Meeresboden zu sichern. Die Reichweite des Anspruchs auf bislang kaum erforschtes Gebiet in den Tiefen der Meere hängt vom geologischen Festlandsockel ab.

Doch was verbirgt sich hinter diesem doch sehr sperrigen Begriff? Auch darüber klären Max Mönch und Alexander Lahl in ihrer Dokumentation auf. Im Rahmen von "WissenHoch2" bei 3sat ist sie nun in Erstausstrahlung zu sehen. Der Titel: "Die Eroberung der Weltmeere – und die Macht der Wissenschaft".

Im Anschluss an die Wissenschaftsdokumentation am Donnerstagabend diskutiert Gert Scobel ein verwandtes Thema. Ab 21 Uhr beschäftigen sich der Moderator und seine Gäste mit einer "Neuen Weltordnung". In den vergangenen Jahren hat sich die politische und wirtschaftliche Macht in Richtung Asien verlagert: zunächst nach Japan, dann nach China.