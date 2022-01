Der Bachelor 2022: Dialoge aus der Hölle – und wer gehen musste

Wie zum Start üblich muss sich der neue "Bachelor" erst einmal den Zuschauern präsentieren, bevor die 22 Single-Damen vorfahren. Dominik Stuckmann ist sportlich (natürlich!), hat beruflichen Erfolg (natürlich!), strahlend blaue Augen und lebt auf Gran Canaria. "Doch meine Wurzeln sind mir extrem wichtig", erklärt uns Dominik aus dem Off, während er im Yuppie-Anzug vor der Frankfurter Skyline steht. Offenbar liegen seine Wurzeln im Bankenviertel. Natürlich lernen wir dann noch kurz seine Familie inklusive patenter Oma kennen, die dem "Bachelor" erstmal verklickert, er solle doch in der Sendung nicht sofort Babies machen. Wäre dieser Punkt auch abgehakt.

Nun ist die Zeit der Abiball-Kleider und Stiletto-Absätze gekommen. Aber halt, was ist das? RTL hat sich ein kleines Spielchen einfallen lassen und lässt den "Bachelor" die ersten beiden Kandidatinnen als Chauffeur verkleidet selbst Richtung Villa fahren. Das Gespräch zwischen Christina und Josephine, das Dominik auf diese Art belauschen kann, ist aber nicht annähernd so peinlich wie der anschließende Smalltalk beim "offiziellen" Kennenlernen. "Total crazy" findet crazy Christina das, denn crazy ist offenbar ihr Lieblingswort.

Was folgt, sind die üblichen Smalltalk-Dialoge aus der Hölle. "Erzähl mir was über dich." – "Ähm...", "Okay, dann freue ich mich, dich näher kennenzulernen." – "Genau." Oder: "Bezaubernde Dame." – "Gleichfalls!". Natürlich findet sich auch in dieser Staffel wieder eine Kandidatin, die dem "Bachelor" ein Ständchen singt. Potenzial hat Kandidatin Franziska, die zur Polizei möchte, um "Action zu erleben und Sport zu machen". Außerdem hat sie sich die Lippen aufspritzen lassen und sieht jetzt aus "wie eine Ente". Sagt sie selbst.