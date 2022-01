Bachelor 2022: Kandidatinnen, Sendetermine und Start der 12. Staffel

Darüber entscheidet beim "Bachelor" immernoch der "Bachelor": Am Ende jeder Folge bekommt Dominik eine bestimmte Anzahl an Rosen, die er unter den Kandidatinnen verteilt. Wer keine Rose bekommt, muss nach Hause fahren.

Bei Streaming-Anbieter RTL+ sind die Folgen immer schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zu sehen. Hier geht es also am Mittwoch, 19. Januar, los. Die Folgen werden in der Regel gegen 20.15 Uhr eingestellt.

Wer ist der neue "Bachelor" Dominik Stuckmann?

Dominik ist 29 Jahre alt, lebt zeiotweise auf Gran Canaria und ist ein echter Tausendassa. Er arbeitet als IT-Spezialist, ist aber auch Unternehmer und investiert in Start-ups. Dass die Dates aber zu Pitches wie in der "Höhle der Löwen" mutieren, steht nicht zu befürchten, denn Dominik ist ein echter Romantiker. "Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, dazu gehören natürlich auch Gefühle. Die entwickeln sich bei mir relativ schnell. Ich glaube also schon, dass ich mich recht schnell verlieben kann. Aber dafür muss das gewisse Etwas da sein", sagt der frühere Tischtennisspieler. Mehr über Dominik Stuckmann lesen Sie in unserem Porträt.