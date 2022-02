Der Bachelor 2022 – Folge 5: Date mit Leiche und der dritte Kuss

Die fünfte Folge beschert den Zuschauern das wohl bizarrste Date in der Geschichte des "Bachelors": Dominik Stuckmann stellt sich tot, damit ihm die Ladies endlich sagen können, wie toll sie ihn finden. Was hat sich RTL denn dabei gedacht?

+++ Achtung Spoiler: Wenn Sie noch nicht wissen möchten, was in Folge 5 passiert, sollten Sie nun nicht weiterlesen. +++

Gruppendate beim "Bachelor", und weil die Staffel in Mexiko gedreht wird, dreht es sich diesmal um den "Día des los Muertos". Nicht nur werden Dominik und seine Date-Damen entsprechend geschminkt. Nein, der "Bachelor" wird auch noch zur "Leiche", damit ihm die Frauen noch einmal schöne, letzte Worte an ihn richten können. Über Tote redet man schließlich nicht schlecht. Nein wirklich: Dominik legt sich in einen Sarg und die Frauen müssen nacheinander zur Grabrede antreten!

Christina N. artikuliert, was wohl auch die Zuschauer denken: "Das war komplett drüber. Ich weiß nicht, was das sollte." Sie könne nicht nachvollziehen, warum man so eine Situation benötigt, um sein Herz auzuschütten. "Schlimmstes Date ever", so ihr Urteil. Einige der anderen Damen sehen das anders und finden trotz der bizarren Situation nette Worte für die sehr lebendige "Leiche". Auch Christina überwindet sich schließlich und Dominik freut sich über die "schönen Worte" der Ladies.

Nur Jana-Maria ist mit der Situation, sich Dominik tot vorzustellen, überfordert und vergießt ein paar Tränen. Anstatt das als Hinweis zu nehmen, wie bescheuert dieses Date ist, fühlt sich Dominik anscheinend geschmeichelt. Schließlich würde das zeigen, wie intensiv die Gefühle seien, die Jana-Maria schon für ihn entwickelt habe. Man darf allerdings davon ausgehen, dass nicht Dominik sondern RTL hinter dem fragwürdigen Totentanz steckt.

Armband-Beef um Jana-Maria In der Villa gibt es Stress. Jana-Maria verplappert sich und verrät, dass sie seit dem Date mit Dominik sein Armband trägt. Das war den anderen aber nicht bewusst. Ein unverzeihlicher Vertrauensbruch! Auch Lara hat vom "Bachelor" ein Armband bekommen und kommt sich jetzt dumm vor. "Der schenkt jeder ein Armband", behauptet Jana-Maria. Stimmt aber nicht.

Es kommen weitere Zweifel an Jana-Marias Aufrichtigkeit auf, denn angeblich hat sie noch nie eine "Bachelor"-Folge gesehen. Lara weiß aber: Janas beste Freundin (Clea Lacy) hat einst nicht nur an dem Format teilgenommen, sondern sogar gewonnen. An Jana-Marias "Bachelor"-Jungfräulichkeit kommen also Zweifel auf. Emily schlüpft in die Rolle jedes RTL-Zuschauers und freut sich, dass es endlich Beef in der Villa gibt.

Derweil hat Yasmin beim Leichenschmaus offenbar die richtigen "Abschiedsworte" an Dominik gefunden und darf danach den Abend mit ihm verbringen. "Die Frau ist der Hammer", findet Dominik. "So eine Frau hat Potenzial, die kannst du irgendwann heiraten." Ein Armband bekommt Yasmin aber nicht ...

Mit Nicht-Komplimenten kann Dominik nicht umgehen Beim zweiten Gruppendate spielt Dominik mit den Frauen eine Runde Beachvolleyball. Chiara M. verspielt ihre Chancen beim "Bachelor", weil sie ihm sagt, sie stehe auf Südländer. Zu allem Überfluss stolpert sie dann auch noch über die doppelte Verneinung: "Das heißt nicht, dass du nicht unattraktiv bist." Dominik ist not amused. "Manche Dinge, die sie gesagt hat, haben mir nicht gefallen." Lara sammelt derweil Minuspunkte, weil "die Blicke nicht mehr so intensiv sind".

Stattdessen wird Emily eingeladen, den Abend mit Dominik zu verbringen. Sie erzählt ihm von ihrer toxischen Beziehung und dass sie für die Liebe lebt und selbst überhaupt kein Karrieremensch sei. "Du redest voll reif", findet der "Bachelor". Als RTL ein Feuerwerk für die beiden abfeuert, küssen sich Dominik und Emily. Es ist der dritte Kuss mit der dritten Frau in dieser Staffel.

Emiliy, die zwischenzeitlich wegen Corona raus war, genießt zurück in der Villa ihre erfolgreiche Aufholjagd sichtlich. Vor allem bei den Favoritinnen Jana-Maria, Nele und Anna kommt die Nachricht vom Kuss natürlich gar nicht gut an.

In der Nacht der Rosen gesteht Dominik dann aber Anna, dass sie abends die letzte Frau in seinen Gedanken sei. Christina Aurora, Valeria und Chiara M. spielen in seinem Kopf dagegen keine Rolle mehr: Die drei müssen ohne weitere Rose im Gepäck abreisen.