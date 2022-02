"Mad Max: Fury Road": Hatte Charlize Theron Angst vor Tom Hardy?

Die Hitze in der namibischen Wüste, in der weite Teile des Films gedreht wurden, hatte dafür gesorgt, dass ohnehin schon jeder am Set geladen war, heißt es darin laut "Variety". Der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, sei schließlich Hardys Unpünktlichkeit gewesen. An einem Drehtag, der um 8:00 Uhr starten sollte, tauchte Theron wie verlangt im vollen Kostüm und Make-up pünktlich auf. Hardy hingegen ließ sich angeblich erst drei Stunden später blicken.