Bachelor jetzt offiziell gescripted: Ohrfeigen und ein Kuss in Folge 6

Tränen und Gewalt beim "Bachelor": In der sechsten Folge muss Dominik Stuckmann richtig einstecken. Doch es ist nicht so, wie es scheint.

+++ Vorsicht Spoiler: Wenn Sie noch nicht wissen möchten, was in Folge sechs passiert, sollten Sie nun nicht weiterlesen. +++

Böse Zungen behaupten, beim "Bachelor" würde nach Drehbuch gedreht. In der sechsten Folge bekommen sie recht, denn für Dominik und sechs der verbliebenen Kandidaten steht ein besonderes Gruppendate auf dem Programm. Sie drehen eine mexikanische Telenovela! Und das bedeutet Drama, Drama, Drama. Doch während Yeliz Koc einst "Bachelor" Daniel Völz eine wahrhaftige Ohrfeige verpasste, sind die Backpfeifen für Dominik nur gespielt. Chiara langt aber ganz schön hin. "Heute habe ich mich vom Clown gemacht von vorne nach hinten [sic]", erklärt Dominik.

Dominik und die sechs Ladies haben eine Menge Spaß, für die Zuschauer ist das offiziell gescriptete Drama indes etwas unbefriedigend. Für echtes Drama gibt es ja noch weitere Chancen, doch so richtig mag die Folge in dieser Hinsicht nicht in Fahrt kommen. Dominik führt Nele, Yasmin und Emily, die beim Gruppendate nicht dabei waren, zum Essen aus. Die Stimmung ist angespannt. Als Nele bleiben darf, bricht in der Kandidatinnen-Villa die Eifersucht aus. Kommt es etwa zum ersten Übernachtungsdate der Staffel?

Dominik und Nele küssen sich zum zweiten Mal Nele und Dominik machen eine romantische Schnitzeljagd bei Kerzenschein, Mondlicht und Meeresrauschen, dann küssen sie sich. Der "Bachelor" verklickert ihr, dass er ständig an sie denken muss. In der Vorwoche war noch Anna die Frau in seinem Kopf. Zum Übernachtungsdate kommt es aber nicht. Dennoch sorgt Dominiks zweiter Kuss mit Nele für Verunsicherung.

Einmal mehr herrscht in der Nacht der Rosen angespannte Stimmung. Eine Frau nach der anderen sucht das Einzelgespräch mit Dominik, doch der lässt sich nicht so recht in die Karten schauen. "Es ist echt ein kritischer Punkt, an dem ich mich befinde. Ein Punkt, der auch eine Wende mit sich bringt", sagt er.

Er sei kein Freund davon, Frauen gehen zu lassen, meint Dominik. Andererseits freut er sich auch, wenn das Feld sich lichtet und er die verbliebenen Kandidatinnen intensiver kennenlernen kann. Zwei Ladies schickt der "Bachelor" diesmal nach Hause: Es trifft Lara und Yasmin.

"Der Bachelor" läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL. Bei Streaming-Anbieter RTL+ sind die Folgen immer schon eine Woche im Voraus zu sehen.