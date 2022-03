Christian Drosten: NDR-Podcast wird nach zwei Jahren eingestellt

Zwei Jahre lang informierte Christian Drosten in seinem Podcast regelmäßig über neue Erkenntnisse in der Corona-Pandemie. Nun hat der NDR die vorerst letzte Folge angekündigt.

"Vor über zwei Jahren habe ich Christian Drosten gefragt, ob er einen täglichen Coronavirus-Podcast mit uns macht. Am 29. März 2022 kommt die vorläufig letzte Folge vom 'Coronavirus Update'", erklärt Grundei. Auch Drosten selbst äußerte sich am Dienstag zum Ende des Formats. Es sei nie sein Ziel gewesen, "eine Medienkarriere zu starten", so der 49-Jährige in der jüngsten Ausgabe des Podcasts. Aus diesem Grund sei es nun angesichts der sich abflachenden Omikron-Welle an der Zeit, die Informations-Reihe auf Eis zu legen.