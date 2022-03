Joachim Witt: Die Energie ist zurück

Joachim Witt: Die Texte sind von der Stimmung her denen ähnlich, die ich immer verfasse. Sie beschreiben einfach meinen Seelenzustand.

Ich lebe ja ziemlich zurückgezogen in einer Blase, die es mir ermöglicht, relativ ungeschoren davonzukommen, obwohl ich gleich zu Beginn der Pandemie Corona hatte. Das hat mir meine gesamte Energie genommen, die ich danach mühevoll wieder zurückerlangen musste.

Also hat Corona Ihre Pläne lahmgelegt?

Was sich hoffentlich bald ändert. Dann könnte man auch endlich die Rübezahl-Trilogie live bewundern. Was war die ursprüngliche Idee hinter dem Konzept?

Es war eine Art Theaterspiel, in dem man die Person verkörpert und die das nach außen trägt, was diesen sehr großen Sound ausmacht. Denn dieser Sound verkörpert eine Seite, die mir stark liegt und sie ich auch ehrlich empfinde.

Sind Sie nach drei Konzeptalben also eins mit dem Charakter Rübezahl geworden?

Die Figur hat mich noch nicht völlig vereinnahmt, worüber ich ganz glücklich bin. Denn Rübezahl hat ja auch einige recht polternde Eigenschaften, die ich nicht so gerne an mir sehen würde. Aber das, was ihn zum Wächter über die Natur macht, oder seine Antennen für Gerechtigkeit, verbinde ich ganz gerne mit den Dingen, für die ich stehe. Das passt zu mir.