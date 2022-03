WWM-Kandidatin fand Naomi Campbells Handy – und bekam nicht mal ein Dankeschön

Günther Jauch hat in seinen 23 Jahren "Wer wird Millionär?" schon viele kuriose Geschichten gehört. So auch am Montagabend. Kandidat Gerrit Christopher Freund ist Projektleiter bei Hertha BSC und erstaunte mit einer speziellen Fußball-Anekdote. Tina Krahne glänzte mit Promi-Begegnungen. Die Hamburgerin fand das Handy von Topmodel Naomi Campbell. Was die “WWM”-Kandidatin mit diesem Fundstück gemacht hat, hat sie Günther Jauch verraten.

Investigativ-Journalist trainiert Kaninchen Der Hamburger Christoph Winterbach ist nicht nur investigativ Journalist für den "Spiegel", der 32-Jährige präsentierte in einem kurzen Video seine ungewöhnliche Freizeitbeschäftigung - das Trainieren von Kaninchen. Bis zur 64.000-Euro-Frage kam der “WWM”-Kandidat solide durch, bis es verhängnisvoll für den Journalisten wurde. "Was geschah in dem Jahr, als der Rekordabgeordnete Wolfgang Schäuble erstmals in den Bundestag einzog? A: Sommerspiele in München B: Tod von Elvis Presley C: ESC-Sieg von Nicole oder D: Super-Gau von Tschernobyl?", wollte der RTL-Moderator wissen. Christoph Winterbachs letzter Joker am Telefon konnte nicht weiterhelfen. Mutig entschied sich Jauchs Kandidat für Antwort C und fiel damit auf 16.000-Euro zurück. Richtig wäre A gewesen.

WWM-Kandidatin saß auf dem Handy von Naomi Campbell Einen besonderen Fund machte “WWM”-Kandidatin Tina Krahne. Bei einem Restaurantbesuch in Beverly Hills stand zuerst Calvin Klein neben ihr, auch Queen Latifah lief an dem Abend an Tina Krahne vorbei. Doch damit nicht genug. Als Jauchs Kandidatin an ihrem Tisch platznehmen wollte, setzte sie sich auf ein Handy. Naomi Campbell hatte es zuvor dort verloren. "Jetzt hätte ich wahrscheinlich sehr viele Nummern, wenn ich das behalten hätte", so die Hamburgerin, die das Handy bei Campbells Manager abgab. Dafür gab es weder einen Dank, noch einen Finderlohn. "Sie ist eine Zicke. Das habe ich schon ganz oft gehört", stellte Günther Jauch fest. Bei 16.000-Euro war die Sendezeit um und für Tina Krahne geht es am Montagabend bei WWM weiter.

"Tickets in Särgen versteckt" - Hertha-Projektleiter überrascht mit Anekdote Bei der Geschichte von WWM-Kandidat Gerrit Christopher Freund staunte Günther Jauch nicht schlecht. Der 27-Jährige ist Projektleiter beim Fußballclub Hertha BSC und hatte eine kuriose Anekdote im Gepäck. Hertha sollte zu früheren Zeiten mehr Tickets verkaufen, um eine Lizenz zu bekommen. Der damalige Sponsor, ein Bestatter, kam dann auf eine spezielle Idee. Tickets sollten in Särge geschmissen werden, damit keiner merkte, dass die Karten eigentlich nicht verkauft worden waren, erklärte Freund. "Hertha BSC hat wirklich eine schillernde Geschichte", schmunzelte Günther Jauch. Der Berliner erspielte sich 16.000 Euro und stieg dann aus.