Schlagersänger Oliver Frank ist verstorben

Livesendung im WDR

Friedensdemo statt Rosenmontagszug: beeindruckende Bilder aus Köln

Mehr als 100.000 Menschen sind am Rosenmontag in Köln zusammengekommen, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. "WDR aktuell" war live dabei und zeigte beeindruckende Bilder.

