Amerikas beste Idee: ARTE-Doku über die Nationalparks

Fast auf den Tag genau vor 150 Jahren wurde der Grundstein für die vielfältige Nationalparkszene in den USA geschaffen: Am 1. März 1872 unterzeichnete der damalige US-Präsident Ulysses S. Grant ein Gesetz zum Schutz von Yellowstone. Bis heute locken die fauchenden Geysire und die farbenprächtigen Thermalquellen jährlich mehrere Millionen Besucherinnen und Besucher an. Doch Yellowstone ist nicht der einzige Nationalpark, der in dem anderthalbstündigen Film dokumentiert wird.

Auf ihrer Reise über den nordamerikanischen Kontinent statten die Filmemacher um Jan Haft sieben weiteren Parks einen Besuch ab: vom Yosemite Valley geht es über den Grand Canyon nach Osten zu den Nebel-bedeckten Smoky Mountains. Von der Wasserwildnis der Everglades im südlichen Florida geht es in die Regenwälder auf der Olympic Halbinsel in Washington. Außerdem werden sowohl die heiße Sonora-Wüste in Arizona als auch die klirrend kalten Gates of the Artic in Alaska bereist.