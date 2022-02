Let's Dance 2022 mit René Casselly: Wer ist der Zirkusartist?

Am 9. September 1996 wird René Casselly (sein bürgerlicher Name ist eigentlich René Kaselowsky) als Sohn einer Zirkusfamilie geboren und wächst im Wohnwagen auf dem Zirkusgelände seiner Familie auf. Bereits im Alter von fünf Jahren tritt er in der Manege auf. Gemeinsam mit seiner Familie gewinnt der heute 25-Jährige viele Preise und Auszeichnungen, unter anderem den Clown d'Or-Award als bester "Circus Act" auf dem "Festival du Cirque de Monte-Carlo", einem berühmten Zirkusfestival in Monte Carlo.

2017 sieht man den Zirkusartisten das erste Mal in einer TV-Show. Er startet in der zweiten Staffel von "Ninja Warrier Germany" und schafft es bis ins Finale. René Casselly ist danach immer wieder in der Actionshow dabei, 2021 erfüllt er such endlich den Traum vom Sieg. Er ist der erste Kandidat, der den kompletten Parcours bezwingt und damit offiziell der erste und bislang einzige "Ninja Warrior Germany". Seine Leidenschaft für den Parcours-Sport führt ihn sogar bis nach Japan. Hier nimmt er 2019 an der japanischen Version des Formats teil und gewinnt auch diese.