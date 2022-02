"Mainz bleibt Mainz": Karnevalssitzung im ZDF entfällt

"Aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine verzichten wir auf die Ausstrahlung von 'Mainz bleibt Mainz wie es singt und lacht' im Hauptprogramm. Die bereits am Dienstag und Mittwoch aufgezeichnete Sitzung wird ab Freitagabend, 20.15 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar sein", schrieb der Sender auf Twitter.