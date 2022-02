Stefan Raabs Turmspringen kommt zurück – bei RTL

Bauchplantscher und akrobatische Sprünge: Die Promis treten wieder zum Turmspringen an. Die Sendung läuft im Sommer 2022 aber nicht mehr bei ProSieben.

Überraschung beim Kölner Privatsender RTL: Stefan Raab (55) bringt sein legendäres Turmspringen vom einstigen Heimatsender ProSieben zur Konkurrenz. Das gab RTL in einem kurzen Statement bekannt. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news gab ein Sprecher zu verstehen, dass die Show auch von Raab TV produziert würde und der ehemalige "TV total"-Moderator die Lizenz der Sendung halte. Produziert wird die Show demnach im Sommer 2022.

Das Konzept von "RTL-Turmspringen" lehne sich an die früheren Sendungen an, würde aber "RTLiger" werden. Details zur Sendung würde man rechtzeitig bekannt geben, auch inwieweit Stefan Raab selbst in die Show involviert sei. Die teilnehmenden Promis und wer die Show moderiert, wollte der Sender ebenfalls noch nicht verraten, dafür sei es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh.