"Kölle Alaaf" entfällt: ZDF verzichtet auf Ausstrahlung der Mädchensitzung

Das ZDF hat auf den Krieg in der Ukraine reagiert und die Karnevalssitzung "Kölle Alaaf" aus dem Programm genommen. Stattdessen läuft am Donnerstagabend ein "ZDF Spezial".

Das ist dem aktuellen Programm des Mainzer Senders zu entnehmen. Um 19.35 Uhr beginnt das "ZDF Spezial: Krieg in Europa – Russland greift die Ukraine an". Nach aktuellem Stand soll es bis 21.45 Uhr gehen. Im Rahemen der Sendung gibt es außerdem ein Interview mit Außenministerin Annalena Baerbock und ein "Maybrit Illner Spezial". Über die Sondersendungen zur Ukraine-Krise informieren wir an dieser Stelle.

Die Mädchensitzung hätte eigentlich an Weiberfastnacht zur Primetime um 20.15 Uhr laufen sollen. Aufgezeichnet wurde sie bereits im Januar vor 450 Gästen im Kölner Tanzbrunnen open air. "Et es wie et es!", sagen die Kölner, 2021 traten die bewährten Protagonisten noch ohne traditionell weibliches Publikum im leeren Sartory-Saal unter strengen Corona-Regeln auf.

2020 hatte das ZDF nach dem Attentat in Hanau ebenfalls an Weiberfastnacht sein Programm umgestellt und "Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung" statt um 20.15 Uhr erst im Nachtprogramm gezeigt. Zudem wurde die Sitzung in der Mediathek angeboten. Ob "Mainz bleibt Mainz" am Freitag wie geplant ausgestrahlt wird, darf bezweifelt werden, steht aber offiziell noch nicht fest.