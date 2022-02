Grimme-Preis 2022 – die Nominierten: "LOL" und "Wer stiehlt mir die Show" dabei

De Shows "LOL: Last One Laughing" und "Wer stiehlt mir die Show?" dürfen sich Hoffnungen auf einen Grimme-Preis machen. Weitere Nominierte finden Sie hier im Überblick.

Das Grimme-Institut hat die diesjährigen Nominierungen für den Grimme-Preis bekannt gegeben. Aus mehr als 760 Einreichungen wurden 74 Produktionen und Einzelleistungen ausgewählt, heißt es in der Pressemitteilung . Dabei werden Preise in den vier Kategorien Information und Kultur, Fiktion, Unterhaltung sowie Kinder und Jugend verliehen.

Chancen auf eine Auszeichnung im Bereich Unterhaltung haben unter anderem die Comedyshow "LOL: Last One Laughing" (erste Staffel, Amazon Prime Video ). Ebenfalls über eine Nominierung freuen kann sich das Team von "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) mit Joko Winterscheidt (43). Der Moderator ist mit seinem Kollegen Klaas Heufer-Umlauf (38) außerdem nominiert für das Live-Special "Pflege ist #NichtSelbstverständlich" (ProSieben).

Bis zu 16 Preise

In der Kategorie Fiktion gehen ganze 17 TV-Produktionen ins Rennen um den Grimme-Preis. Unter anderem sind die Serien "All You Need" (ARD), "Die Ibiza-Affäre" (Sky), "Ich und die Anderen" (Sky), "Sörensen hat Angst" (NDR), "The Mopes" (Warner TV Comedy) sowie der Fernsehfilm "Polizeiruf 110 - Sabine" (NDR) nominiert.