GNTM 2022: Aus von Lenara schockt Heidi und Noella

Die vierte Woche ließ bei den "Germany's Next Topmodels" den Puls in die Höhe treiben. Schuld daran war nicht nur ein Video-Shooting, bei dem es viele Meter in die Höhe ging. Eine drastische Entscheidung von Lenara sorgte ebenfalls für viel Aufregung. Die 24-Jährige schmiss alles hin und machte dafür eine Konkurrentin mitverantwortlich.

Als die Models zum Video-Shooting antraten, war die Stimmung noch bestens. Für den Clip holte sich Heidi Klum Unterstützung von Regisseur David Helmut, der spätestens seit der letzten Staffel bekannt sein dürfte. Bei der Aufgabe sollten die Models ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen, dafür ging es für jeweils zwei der Kandidatinnen in einen schicken Cadillac. Das spannende dabei: die Fahrerin hatte die Möglichkeit per Knopfdruck ihre Partnerin in die Höhe zu schießen. Dafür stand ein meterhoher Kran bereit. Die Gewinnerinnen aus den Duellen bekamen ein gemeinsames Essen mit Heidi Klum als Geschenk.

Nervenkitzel und Höhenangst machte sich bei einigen breit. Viola schrie beim Flug in die Höhe so sehr, dass sich die anderen schon Sorgen machten. Auf dem Boden angekommen, schien die 21-Jährige immer noch kurz vor dem Hyperventilieren zu sein. Auch für Lenara war diese Aufgabe eine Mutprobe, die mit Höhenangst zu kämpfen hatte. Doch kaum in die Höhe katapultiert, wollte sie gar nicht mehr runter. "Geil, geil, geil, ich will nochmal", so das Tattoo-Model.

Bei Liselotte wurde Rücksicht auf ihre Wirbelsäule genommen und es ging für sie nicht ganz so rasant nach oben. Trotzdem konnte die 66-Jährige mit ihrem Schauspiel Regisseur Helmut von sich überzeugen. Technische Probleme gab es bei Noella und Sophie. Noella hatte den Auslöser gedruckt, doch dieser versagte und zog somit Sophie später als geplant Richtung Himmel. Doch beide sind in ihrer Rolle geblieben, dafür gab es lobende Worte der GNTM-Chefin.

GNTM: Kandidatin Lenara wird von Emotionen überwältigt Am Abend wurde Lenara von ihren Emotionen überwältigt. Nach einem Telefonat mit ihrem Verlobten schien die Sehnsucht riesengroß geworden zu sein. Doch nicht nur das Heimweh wurde für die Hotelfachfrau zum Problem. "Manche wollen unter allen Mitteln gewinnen", klagte die 24-Jährige und hatte das Gefühl, von Noella nicht fair behandelt zu werden. Dann ließ Lenara die Bombe platzen und erklärte, dass sie die ProSieben-Show verlassen wolle. Als Heidi Klum das zu Ohren bekam, bat sie um ein Privatgespräch. "Ich laufe vorbei und es wird getuschelt und gelacht", klagte Lenara. Die GNTM-Chefin versuchte das Curvy-Model zu überzeugen weiter zu machen, doch ohne eine Chance. "Ich finde es schade, dass du dich hast unterbuttern lassen", so Heidi Klum.

Die Aufregung im Modelhaus war groß, als die Übrigen von Lenaras Entscheidung erfuhren. Für Noella kam diese Neuigkeit überraschend und das sonst so taffe Model brach in Tränen aus. "Ich bin geschockt und ich verstehe das nicht", erklärte die gebürtige Kongolesin, die sich eine persönliche Aussprache gewünscht hätte.

Für den "Illumination Walk" mussten die hübschen Damen in dieser Woche am Strand von Mykonos über das Wasser schreiten. Ein Laufsteg wurde dafür ins Wasser gebaut – in pink. An der Seite der GNTM-Chefin durfte das internationale Supermodel Jasmine Sanders platznehmen und die Show genießen. Das knappe Bikini-Outfit war besonders für Noella kein Problem. Das Nachwuchsmodel hatte früher Übergewicht und wurde gemobbt. Doch heutzutage fühlt sich Noella wohl in ihrem Körper und zeigt das auch gerne.