Alles auf Anfang! Startschuss für ein neues Leben – XXL-Doku bei VOX

Eine VOX-Doku begleitet sieben Menschen, die für ihre Träume alles in Bewegung setzen. Ihre Schicksale könnten unterschiedlicher kaum sein.

Walt Disney sagte einst: "Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen." Genau dieser Mut ist es, der in der neuen VOX-Dokumentation "Alles auf Anfang! Startschuss für ein neues Leben" im Zentrum steht. Über knapp fünf Sendestunden hinweg begleitet der Film Menschen, die für die Erfüllung ihrer Träume bis an ihre Grenzen und weit darüber hinaus gehen. Dabei könnten die sieben präsentierten Schicksale kaum unterschiedlicher sein.

Michael Späth etwa interessiert sich seit seiner Kindheit für die Zauberei. Gemeinsam mit seiner Partnerin Claudia Machold will er diese Leidenschaft zum Hauptberuf machen. Doch dafür muss der bisherige Job dran glauben. Auch Miriam Zakel und Simon Fischer krempeln ihr Leben um, als sie ohne ein konkretes Ziel auf Reisen gehen. Stefanie Ashong wird in Ghana zur Königing gekrönt, während die zweifache Mutter Ann-Kathrin Ulbrich mit all ihrer Kraft dafür kämpft, endlich wieder laufen zu können.