Eine ganz heiße Nummer 2.0: Kritik zum Film bei 3sat

Durch die Teilnahme an einem Tanzwettbewerb wollen drei Frauen ihr Dorf retten. Die Fortsetzung reicht leider nicht an den Witz und Esprit des Originalfilms heran.

Da war in Marienzell die Hölle los. Als herauskam, dass sich Waltraud (Gisela Schneeberger), Maria (Bettina Mittendorfer) und Lena (Rosalie Thomass) mit einer Telefonsexhotline ein neues berufliches Standbein aufgebaut hatten, war die Empörung groß. So groß, dass die Dorfgemeinschaft doch glatt mit Mistgabeln vor der Tür stand. Es war der Höhepunkt der Komödie "Eine ganz heiße Nummer", die 2011 satte 1,3 Millionen Menschen ins Kino lockte. Acht Jahre später sieht sich das Frauentrio in der Fortsetzung ganz anderen Problemen ausgesetzt. 3sat wiederholt "Eine ganz heiße Nummer 2.0" (2019) nun zu später Stunde.