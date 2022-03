First Dates Hotel: Darum fließen bei der Rechnung Tränen

Mit seinen 78 Jahren ist Walter nicht nur ziemlich fit, sondern auch ziemlich modern, Doch als nach seinem Date mit Gabi die Rechnung kommt, muss er feststellen, dass man damit auch ganz schön ins Fettnäpfchen treten kann.

Starkoch und Gastronom Roland Trettel verhilft in einem idyllischen Hotel in Kroatien Liebesbedürftigen bei der Suche nach dem richtigen Partner. Ob es in der vierten Folge der neuen "First Dates Hotel"-Staffel neben dem guten Essen auch die ein oder anderen Schmetterlinge in den Bäuchen der Kandidaten gibt, lesen sie hier.

Zwei Freundinnen auf Partnersuche Diesmal trudeln so einige neue Gäste ins "First Dates Hotel" ein. Alina (32) und Eva (33) aus Gütersloh sind nicht nur Freundinnen seit Kindheitstagen, sondern auch noch Arbeitskolleginnen. Neben diversen Koffern hat Eva auch noch ihren Hula-Hoop-Reifen dabei, der darf schließlich nicht fehlen. Die 33-Jährige lässt aber nicht nur gerne die Hüften kreisen, auch Yoga gehört zu ihren Leidenschaften.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Nach einem kurzen Stretching mit Roland (Eva ist beeindruckt von seiner Dehnbarkeit) machen sich die beiden Freundinnen fertig für ihre Dates. Alina ist die erste, die auf ihren Date-Partner Tobi trifft. Eine Gemeinsamkeit ist gleich zu Anfang gefunden: Beide arbeiten in der Modebranche! Nach einem leckeren Essen und guten Gesprächen sind sich die beide einig: Es wird auf jeden Fall ein zweites Date geben.

Bei der Plaudertasche Eva und Haartransplantations-Berater (!) Mike sieht es eher nicht nach einem zweiten Date aus. Dem 33-jährigenen hat das "gewisse Etwas" gefehlt, sagt Eva. Sie ist aber kein Kind von Traurigkeit und erspäht später an der Bar direkt die nächste "Schnitte". Daraufhin hinterlässt sie Fitnesstrainer Ken eine Nachricht. Beim späteren Late-Night-Kennenlernen merkt sie allerdings, dass der 39-Jährige ein "kleiner Checker" ist, nachdem er ihr ungefragt von seinem Sex-Leben erzählt. Eva ergreift schnell die Flucht.

Zweite Chance für Frank Polizist Frank ist nach der Abfuhr, die er von der 57-jährigen Ludi bekommen hat, sehr niedergeschlagen. Und auch bei ihr stellen sich nach und nach die Bedenken ein und sie entschließt sich, Frank doch noch die Chance auf ein zweites Date zu geben. Mit einem arrangierten Frühstück überrascht Roland die beiden. Mit ihren schmeichelnden Worten schafft es Ludi sogar, Frank ein paar Tränchen der Rührung zu entlocken. Zur großen Liebe reicht es aber nicht. Zu unterschiedlich seien ihre Leben, verkündet Frank in einer Videobotschaft.

Bei seinem Sohn Luis (24) und der "super süßen" Stefanie (20) läuft das zweite Date wie geschmiert. Die beiden Turteltauben kommen sich in kleinen Schritten näher, dank des Regenschirms, den sich die beiden teilen müssen.

Kevin (Flocke) ist Schwiegermutters Liebling Ein weiterer Gast, der in das Hotel einkehrt: Der tätowierte und selbsternannte Schwiegermutter Liebling Kevin (22), kommt aus Berlin und will aber lieber mit seinem Spitznamen Flocke benannt werden, denn "Kevin ist nicht so der coole Name". Seine Date-Partnerin Lea ist 30 Jahre alt und somit stolze acht Jahre älter als er. Das spielt bei den beiden aber keine Rolle, schließlich erfüllen beide das wichtigste Kriterium: Hauptsache Tattoos! Schlussendlich stellen sie aber fest, dass es eher nicht für eine Beziehung reicht, aber zum Feiern gehen sind die beiden schon verabredet.

Bei der Rechnung bricht sie in Tränen aus Der leidenschaftliche Golfer Walter ist bereits 78 Jahre alt und ist in absoluter Top-Form. Sein Date mit der 67-jährigen Gabi läuft gut an, aber dann kommt die Rechnung und Walter tritt ordentlich ins Fettnäpfchen. Er würde diese nämlich gerne gerecht teilen, wegen der "Gleichberechtigung und Gender und so". Gabi ist schwer enttäuscht, bricht nach dem Date sogar in Tränen aus und möchte deswegen auf das zweite Date lieber verzichten.