Ryan Reynolds spricht über schlimme Angstzustände

Hollywood-Star Ryan Reynolds (45) leidet unter starken Panikattacken und Angstzuständen. Das gab der Schauspieler in einem Interview mit dem TV-Sender CBS bekannt . In der Show "Sunday Morning" sagte Reynolds: "Ich habe mein ganzes Leben lang schon Angstzustände." Es fühle sich an, als wäre seine Persönlichkeit in zwei Teile geteilt. Das äußere sich unter anderem auch in einem extremen Lampenfieber. Konkret sprach er einen Auftritt bei der Talkshow-Ikone David Letterman (74) an.

Derzeit steht Reynolds aufgrund seines neuen Netflix-Films "The Adam Project" im Scheinwerferlicht. Am Montag feierte das Science-Fiction-Drama in New York City Premiere. In dem Abenteuerstreifen von Regisseur Shawn Levy (53) sind neben Reynolds unter anderem auch Jennifer Garner (49), Mark Ruffalo (54) und Zoe Saldana (43) zu sehen. Reynolds verkörpert in "The Adam Project" einen Zeitreisenden, der sein 13-jähriges Ich trifft, der soeben seinen Vater verloren hat.